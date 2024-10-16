Zu viele Frauen sind GiftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Zu viele Frauen sind Gift
22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Anke T. ist die Nummer eins in ihrem Sportverein und steht vor einer großen Karriere als Langstreckenläuferin. Doch das alles nimmt ein furchtbares Ende, als die 18-Jährige plötzlich stirbt. Sie wurde vergiftet. Ein Konkurrent, der sie von der Spitze stoßen wollte? Oder war jemand auf das ungleiche Paar eifersüchtig? Denn das junge Mädchen war mit ihrem attraktiven Trainer zusammen, der vom Alter her auch ihr Vater sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1