K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 154: Das goldene Kind
22 Min.Ab 12
Tragischer Unfall: Svenja B. und Thomas M. haben sich bei einem romantischen Picknick frisch verlobt. Nur wenige Minuten später kämpft Thomas M. um sein Leben. Der junge Mann wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Während die Ärzte versuchen, das Thomas' Leben zu retten, ermitteln die Kommissare vom K 11 einen Tatverdächtigen. Es ist ein 16-jähriger Junge ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© SAT.1