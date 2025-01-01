Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Stalkerin

SAT.1Staffel 11Folge 155
Tod einer Stalkerin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 155: Tod einer Stalkerin

22 Min.Ab 12

Anette ist überglücklich. Ihr Zukünftiger ist gutaussehend, reich und ein erfolgreicher Pilot. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch es gibt ein Problem: Anette ist eine krankhafte Stalkerin und der Pilot ihr auserkorenes Opfer. Plötzlich wird sie vergiftet aufgefunden. Wollte der Mann seine Stalkerin aus dem Weg schaffen oder trieb die unerwiderte Liebe die Frau zum Selbstmord?

