Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vernarbte Herzen

SAT.1Staffel 11Folge 32vom 21.06.2024
Vernarbte Herzen

Vernarbte HerzenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Vernarbte Herzen

23 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12

Eine junge Frau wird betäubt, vergewaltigt und nachts an einem Straßengraben liegen gelassen. Der Fall bleibt ungeklärt. Acht Jahre später kommt ein todkranker Mann ins K 11 und gesteht die Tat - nur wenige Stunden später ist er tot. Der Fall wird neu aufgerollt, dabei stoßen die Kommissare auf Unstimmigkeiten. Der Mann kann nicht der Vergewaltiger der jungen Frau gewesen sein. Warum das falsche Geständnis?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen