K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Angst des Taxifahrers

SAT.1Staffel 11Folge 38
Die Angst des Taxifahrers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Die Angst des Taxifahrers

23 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer meldet sich im Kommissariat. Er hat letzte Nacht einen Mann zu einem Schlachthof gefahren und dort auf den Mann gewartet. Am nächsten Tag erfährt er, dass genau dort zu der Zeit ein kaltblütiger Mord passiert ist. Der Taxifahrer hat Angst. Es war nicht das erste Mal, dass er den vermeintlichen Mörder gefahren hat. Wird er sich wieder melden und erneut töten?

