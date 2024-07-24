K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Schlaf gut
23 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 12
Ein erfolgreicher Unternehmensberater liegt erstochen in seinem Hotelzimmer. Kurz vor seinem Tod hatte der Mann einen One-Night-Stand - ausgerechnet mit einer Freundin von Kommissar Grass. Sie gerät unter dringenden Tatverdacht. Ein Streit zwischen den Kommissaren vom K 11 entsteht, als die Verdächtige in die Mangel genommen wird.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1