Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schlaf gut

SAT.1Staffel 11Folge 42vom 24.07.2024
Schlaf gut

Schlaf gutJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 42: Schlaf gut

23 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 12

Ein erfolgreicher Unternehmensberater liegt erstochen in seinem Hotelzimmer. Kurz vor seinem Tod hatte der Mann einen One-Night-Stand - ausgerechnet mit einer Freundin von Kommissar Grass. Sie gerät unter dringenden Tatverdacht. Ein Streit zwischen den Kommissaren vom K 11 entsteht, als die Verdächtige in die Mangel genommen wird.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen