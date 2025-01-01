K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Familienidylle
23 Min.Ab 12
Das spießige Ehepaar Uhlmann ist wie vom Erdboden verschluckt. Im Haus finden die Kommissare die lebenswichtigen Medikamente der Ehefrau. Die 49-Jährige ist schwere Diabetikerin. Tage später taucht die Frau plötzlich auf, allerdings tot in ihrem Ehebett. Von ihrem Ehemann fehlt weiterhin jede Spur.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1