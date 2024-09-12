Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Glücksfall

SAT.1Staffel 11Folge 65vom 12.09.2024
Der Glücksfall

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 65: Der Glücksfall

23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Ein Hausmeister stürzt vom Dach eines Plattenbaus in den Tod. Mögliches Motiv: Seine Tippgemeinschaft aus der Hochhaussiedlung gewann kurz vor dem Tod des Mannes vier Millionen Euro in der Lotterie. Doch unter den frischgebackenen Millionären gab es Streit, denn bei Geld scheint die Freundschaft aufzuhören ...

