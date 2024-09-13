K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Der korrupte Richter
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Während eines Mordprozesses wird die vorsitzende Richterin unbemerkt erstochen. Als Besucher ist es jedoch unmöglich, die Tatwaffe durch die Sicherheitsschleuse ins Gebäude zu bringen. Der Täter muss also aus den eigenen Reihen kommen. Kommissarin Alexandra Rietz begibt sich undercover auf die gefährliche Suche ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
