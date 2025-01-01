K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Liebling der Frauen
23 Min.Ab 12
Ein Architekt wird in seinem Büro überfallen. Der 42-Jährige wird so schwer verletzt, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen muss. Die Kommissare vermuten ein persönliches Motiv. Der verheiratete Mann hatte neben seiner Ehefrau viele Affären parallel am Laufen. Hat eine der Frauen das ungewöhnliche Arrangement nicht mehr ausgehalten?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1