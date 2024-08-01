Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 72vom 01.08.2024
23 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12

Eine Miss Wahl gewinnen - ist das nicht der Traum jedes Mädchens? Nein, oftmals nur der Traum der Mütter. Für Melanie C. wird dieser zum Alptraum. Während eines Wettbewerbs verschwindet ihre achtjährige Tochter spurlos. Eine Mitstreiterin erzählt den Kommissaren vom K 11, dass sich das Mädchen oft mit einem Mann trifft, der ihr immer Geschenke macht. Befindet sich das Mädchen in der Gewalt eines Pädophilen?

