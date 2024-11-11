Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 102vom 11.11.2024
22 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Zwei Geschwister bitten die Kommissare Naseband und Grass um Hilfe. Ihr Stiefvater, der wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis saß, ist wieder auf freiem Fuß und hat ihre Mutter brutal misshandelt. Die Kommissare sprechen mit der Frau, doch sie bestreitet alles. Kurz darauf wird ihr Sohn grausam ermordet. Von dem verdächtigen Stiefvater fehlt jede Spur, eine Großfahndung beginnt.

