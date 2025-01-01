Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eiskalte Rache

SAT.1Staffel 5Folge 131
Folge 131: Eiskalte Rache

22 Min.Ab 12

In einem Restaurant wird ein abgetrennter Finger gefunden. Und ein Restaurantkritiker, der Streit mit dem Besitzer des Lokals hat, ist spurlos verschwunden. Kommissar Naseband ermittelt verdeckt in dem Restaurant als Küchenhilfe. Bei einer Polizeikontrolle fliegt seine Tarnung auf und eine schwangere Mitarbeiterin flieht in Panik in den Keller. Dort macht sie eine grauenvolle Entdeckung ...

