Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord an einer Sterbenden

SAT.1Staffel 5Folge 140vom 17.11.2024
Mord an einer Sterbenden

Mord an einer SterbendenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 140: Mord an einer Sterbenden

22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Eine schwerkranke Frau wird tot in ihrem Bett aufgefunden - sie wurde erstickt! Die Stieftochter der Ermordeten beschuldigt deren Bruder: Er hat finanzielle Probleme und kann auf ein großes Erbe hoffen. Der Beschuldigte wiederum lenkt den Verdacht auf den Ehemann der Toten, denn der hat schon seit Jahren ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Warum musste das hilflose Opfer sterben?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen