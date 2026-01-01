K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 146: Schicksalhafte Schuldgefühle
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird absichtlich zweimal von einem Auto überfahren. Nach dem grausamen Mord flüchtet der Fahrer. Eine Zeugenaussage führt die Kommissare auf die Spur der Halterin des Wagens. Doch die Frau hat sich inzwischen erhängt. Sie fühlte sich schuldig am Tod des Mädchens ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
