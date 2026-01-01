Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalhafte Schuldgefühle

SAT.1Staffel 5Folge 146
Folge 146: Schicksalhafte Schuldgefühle

22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird absichtlich zweimal von einem Auto überfahren. Nach dem grausamen Mord flüchtet der Fahrer. Eine Zeugenaussage führt die Kommissare auf die Spur der Halterin des Wagens. Doch die Frau hat sich inzwischen erhängt. Sie fühlte sich schuldig am Tod des Mädchens ...

