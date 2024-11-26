K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 169: Die Hausfrauenfalle
22 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Ein wohlhabender Kaufmann wird in seiner Villa erschossen aufgefunden. Von seiner Witwe erhalten die Kommissare interessante Hinweise auf den potenziellen Mörder. Bei der Observation des Verdächtigen stellt sich heraus, dass er in seiner Reinigung ein illegales Bordell betreibt. Auch der Tote scheint darin verwickelt gewesen zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1