K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Skrupellose Freundinnen
21 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden. Sie und ihre beste Freundin waren Mitglieder einer Rockband. Unter Verdacht gerät der Sänger der Band. Er hat Sexfotos der Freundin der Toten gemacht und diese ohne deren Wissen im Internet verkauft. Ist die Tote hinter das schmutzige Geheimnis des Sängers gekommen? Und musste sie deswegen sterben?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
