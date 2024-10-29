K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Blutiges Ehedrama
21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Mysteriöser Doppelmord an einem Ehepaar. Nachdem der Mann seine thailändische Frau erstochen hat, wurde er von einem Unbekannten erschossen. In den Unterlagen des Mannes entdecken die Kommissare Sexanzeigen einer Zeitung. Der Tote hat seine Frau als Prostituierte angeboten. Sie wollte ihren Mann für einen Freier verlassen und musste deshalb sterben ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
