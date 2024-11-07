Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 84vom 07.11.2024
22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Die Kommissare verhaften einen Modedesigner, der mit Drogen dealt. Der Mitbewohner von Kommissar Grass will über den Fall berichten. Doch bevor er seinen Artikel veröffentlichen kann, rächt sich der Komplize des Drogendealers. Er entführt den Journalisten. Die Kommissare können die Geisel befreien, doch die Rettungsaktion hat ungeahnte Konsequenzen für Gerrit Grass ...

SAT.1
