Entführung eines SchulkindesJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Entführung eines Schulkindes
22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Ein junges Mädchen wird gekidnappt. Die erste Spur führt zum Vater der Vermissten. Er soll seine eigene Tochter verschleppt haben, um sich für den Scheidungskrieg an seiner Frau zu rächen - doch der Mann hat ein Alibi für die Tatzeit. Der Entführer fordert 50.000 Euro Lösegeld. Die Geldübergabe scheitert. Ist der wahre Kidnapper jetzt gewarnt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1