Erlebnis- und Wellnessbäder im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 10: Erlebnis- und Wellnessbäder im Test
47 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12
In vielen Bundesländern stehen die Osterferien vor der Tür und da sind Spaß und Erholung angesagt. Für viele ist daher ein Tag im Erlebnis- und Wellnessbad genau das Richtige! Doch welches Bad bietet das beste Angebot - und zu welchem Preis? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen - eines der größten Badeparadiese Deutschlands und zwei kleinere Alternativen. Und: Freier Fall ins kühle Nass: Das große Wasserrutschen-Ranking
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins