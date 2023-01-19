Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Zurück im "AnGerichtet": Wie läuft das Gasthaus nach Rosins Rettungseinsatz?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 42vom 19.01.2023
Zurück im "AnGerichtet": Wie läuft das Gasthaus nach Rosins Rettungseinsatz?

Folge 42: Zurück im "AnGerichtet": Wie läuft das Gasthaus nach Rosins Rettungseinsatz?

47 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12

Im bayerischen Neuötting erfüllen sich Alexandra und Robert Gerich mit dem Landgasthaus "AnGerichtet" einen Lebenstraum. Doch die Einnahmen sind zu knapp und die Sturheit von Wirt Robert bringt Alexandra und die Mitarbeiter an ihre Grenzen. Frank Rosin kommt Anfang 2021 zu Hilfe und gibt Robert Nachhilfe in Sachen Kochkunst und Teamwork. Wie läuft der Betrieb zwei Jahre später? Und: Gelingt Bier mit Brausets für zuhause? / Küchentricks aus dem Internet im Test

