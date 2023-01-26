Wie geht es der Pizzeria "Zur alten Post" heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 43: Wie geht es der Pizzeria "Zur alten Post" heute?
46 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
Kurz vor der Corona-Pandemie war Sternekoch Frank Rosin bei Anja Ippolito und ihrer Pizzeria "Zur alten Post". Die 48-jährige Gastronomin hatte einen schweren Schicksalsschlag hinter sich: Im Jahr zuvor war ihr Mann Natale verstorben, der mit ihr zusammen 20 Jahre lang das Restaurant geführt hatte. Wie geht es der Wirtin heute? Das "K1 Magazin" war noch einmal dort.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins