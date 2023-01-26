Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2022Folge 43vom 26.01.2023
46 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12

Kurz vor der Corona-Pandemie war Sternekoch Frank Rosin bei Anja Ippolito und ihrer Pizzeria "Zur alten Post". Die 48-jährige Gastronomin hatte einen schweren Schicksalsschlag hinter sich: Im Jahr zuvor war ihr Mann Natale verstorben, der mit ihr zusammen 20 Jahre lang das Restaurant geführt hatte. Wie geht es der Wirtin heute? Das "K1 Magazin" war noch einmal dort.

