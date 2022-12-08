Zurück in der "Rheinebene": Ist das Lokal fit für den Winter?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 39: Zurück in der "Rheinebene": Ist das Lokal fit für den Winter?
49 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
In Rheinstetten bei Karlsruhe betreibt Wirtin Susanne seit 15 Jahren das Gasthaus "Rheinebene", das idyllisch inmitten der Natur liegt. Vor sechs Monaten kam Frank Rosin zur Hilfe, weil der Betrieb nicht gut lief. Wie geht es den beiden heute? Schaffen sie es, auch im Winter genügend Gäste in ihr Ausflugslokal zu locken? Und: Burger, Ravioli & Co.: Grünkohl mal ganz anders / Spar-Apps im Test: Wie wird der Weihnachtseinkauf preiswerter?
