Achtung Abzocke - Peter Giesels unglaublichste FälleJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 5: Achtung Abzocke - Peter Giesels unglaublichste Fälle
48 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Es ist schockierend, was Abzockexperte Peter Giesel alles aufdeckt, wenn er Betrügern auf der Spur ist: Schlüsseldienste, die für einfache Aufgaben horrende Preise abrechnen, Gebrauchtwagenhändler, die Mängel verschweigen und Schädlingsbekämpfer, die mit Billigsprühdosen aus dem Baumarkt gegen Bettwanzen vorgehen! Peter Giesel blickt auf seine unglaublichsten Abzock-Fälle zurück und gibt Tipps. Und: Trügerische Nachhaltigkeit - Wie "grün" sind Papier, Bioplastik & Co.?
K1 Magazin
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins