K1 Magazin

Preiswert in den Urlaub: Ungewöhnliche Buchungsportale im Test

Kabel Eins Staffel 2023 Folge 11 vom 27.04.2023
48 Min. Folge vom 27.04.2023 Ab 12

35 % der Deutschen unternehmen für Kurzurlaube am liebsten eine Städtereise. Doch wie kommt man möglichst preiswert weg? Das "K1 Magazin" testet zwei ungewöhnliche Portale, mit denen man bei Hotels angeblich richtig sparen kann. Doch stimmt das auch? Und: Disc-Golf, Padel-Tennis & Indoor-Slackline: Mit Spiel und Spaß durch den Frühling / Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge

