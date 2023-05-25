Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Auf Schnäppchenjagd im AuktionshausJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 14: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Auf Schnäppchenjagd im Auktionshaus
47 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Aktuell müssen viele Menschen auf jeden Cent achten. Da können Auktionen eine gute Gelegenheit sein, ein Schnäppchen zu machen. Händler und Privatleute können auf der Suche nach preiswerten Einzelstücken mitbieten. Bei Nachlassversteigerungen kommt von Hausrat bis zu Möbeln nahezu alles unter den Hammer. Wer etwas Besonderes sucht, kann im Pfandleihhaus Uhren und Schmuck zu günstigeren Preisen ergattern. Das K1 Magazin begleitet Schnäppchenjäger auf Auktionen in Berlin und Koblenz.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins