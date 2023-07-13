Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Von Paella bis Tapas: Die Top 5 der spanischen Spezialitäten

Kabel EinsStaffel 2023Folge 20vom 13.07.2023
Folge 20: Von Paella bis Tapas: Die Top 5 der spanischen Spezialitäten

47 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Spanien ist ein Paradies für Feinschmecker – und bietet neben Klassikern wie Paella und Tortilla eine Vielfalt an regionalen Spezialitäten und überraschenden Leckerbissen: von Aioli und Pimientos de padrón bis zur Paella Valenciana. Und bei den Tapas, den kleinen Häppchen, sind der Kreativität der Köche keine Grenzen gesetzt. Profikoch Mike Süsser stellt uns die Top 5 der leckersten und außergewöhnlichsten spanischen Spezialitäten vor!

