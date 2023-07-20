Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in MontenegroJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 21: Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in Montenegro
47 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Viele Deutsche zieht es im Urlaub in den Süden. Doch durch die Inflation sind die Kosten für Pauschalreisen um 30 Prozent und mehr gestiegen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr. Gibt es Geheimtipps, die mit klassischen Traumzielen mithalten können oder sogar günstiger sind? Das K1 Magazin macht den großen Test: Bekannt gegen unbekannt, Budva in Montenegro gegen Marbella in Spanien. Die Reporter Madita van Hülsen und Aaron Troschke klären: Was haben die Orte zu bieten und wie teuer ist es dort?
