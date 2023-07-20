Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in Montenegro

Kabel EinsStaffel 2023Folge 21vom 20.07.2023
Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in Montenegro

Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in MontenegroJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 21: Das Urlaubsduell „Bekannt gegen unbekannt“: Marbella versus Budva in Montenegro

47 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Viele Deutsche zieht es im Urlaub in den Süden. Doch durch die Inflation sind die Kosten für Pauschalreisen um 30 Prozent und mehr gestiegen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr. Gibt es Geheimtipps, die mit klassischen Traumzielen mithalten können oder sogar günstiger sind? Das K1 Magazin macht den großen Test: Bekannt gegen unbekannt, Budva in Montenegro gegen Marbella in Spanien. Die Reporter Madita van Hülsen und Aaron Troschke klären: Was haben die Orte zu bieten und wie teuer ist es dort?

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen