K1 Magazin

Schuldenberg: Können Manni und Petra ihre Gastronomie auf Mallorca retten?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 18vom 23.05.2024
Schuldenberg: Können Manni und Petra ihre Gastronomie auf Mallorca retten?

Folge 18: Schuldenberg: Können Manni und Petra ihre Gastronomie auf Mallorca retten?

47 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12

Petra und Manni betreiben drei Restaurants auf der spanischen Insel. Eigentlich wollten die Koblenzer hier im sonnigen Süden bald in Rente gehen. Doch dann kam Corona und hinterließ einen riesigen Schuldenberg. Jetzt müssen sie ihre Einnahmen steigern und setzen dabei auf Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern. Ob das Jahr 2024 endlich wieder gut läuft? Das K1 Magazin hat die „Träumeria“ zum Saisonstart besucht.

