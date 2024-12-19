Das Abendessen als Abenteuer: Die verrücktesten Restaurants der Welt!Jetzt kostenlos streamen
Folge 44: Das Abendessen als Abenteuer: Die verrücktesten Restaurants der Welt!
45 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Ein Restaurantbesuch ist immer etwas Besonderes! Aber würde es Ihnen gefallen, wenn Sie beim Essen beschimpft werden? Hätten Sie Lust auf ein Lokal, in dem es nur Gerichte aus der Dose gibt? Oder möchten Sie in einer Sauerstoffkugel unter Wasser speisen? Kabel Eins-Profikoch Mike Süsser nimmt Sie mit auf eine Weltreise zu den sechs verrücktesten Restaurants der Welt!
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
