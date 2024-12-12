Küchen-Chaos und Endlos-Wartezeit: Kann Rosin das „Gasthaus zum Bräu“ retten?Jetzt kostenlos streamen
Folge 43: Küchen-Chaos und Endlos-Wartezeit: Kann Rosin das „Gasthaus zum Bräu“ retten?
46 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Sternekoch Frank Rosin trifft im niederbayerischen „Gasthaus zum Bräu“ auf eine denkmalgeschützte Ruine: Die Geschwister Sandra und Ben kämpfen als Quereinsteiger mit chaotischen Abläufen, veralteten Küchengeräten und einem Team, das sie nicht ernst nimmt. Oft warten die Gäste stundenlang auf ihr Essen. Können sie mit Rosins Hilfe Struktur in den Betrieb bringen und das 500 Jahre alte Gasthaus profitabel machen? Das K1 Magazin hat das „Gasthaus zum Bräu“ zehn Monate später besucht.
