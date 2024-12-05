Frank Rosin im Restaurant „Kilian“: Kann Wirt Alex die Krise überwinden?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.12.2024
Sternekoch Frank Rosin auf Rettungsmission an der Nordsee: Das Restaurant „Kilian“ in Husum ist eine Traditionsgaststätte, doch der Laden steht vor dem Aus. Wirt Alex sitzt auf 200.000 Euro Schulden, seine Gerichte sind altmodisch, und in der Küche stinkt es wegen einer defekten Abluft zum Himmel. Kann Frank Rosin Alex Kochleidenschaft wieder erwecken und die Gaststätte fit für die Zukunft machen? Das K1 Magazin war 10 Monate später noch einmal dort.
