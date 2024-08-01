Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Folge 27: Vom Geysir bis zur Wüste – eine Weltreise durch Deutschland
Folge vom 01.08.2024
Traumreiseziele gibt es nicht nur am anderen Ende der Welt: Viele wunderschöne und besondere Orte liegen direkt bei uns vor der Haustür – in Deutschland: Von der Lüneburger Heide über das Elbsandsteingebirge bis zum Geysir von Andernach. Das Kuriose: Im Ausland gibt es Orte, die fast genauso aussehen. Das K1 Magazin zeigt die außergewöhnlichsten deutschen Doppelgänger zu fernen Orten.
