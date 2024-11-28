Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traum oder Alptraum? TV-Koch Alex Wahi wandert nach Mallorca aus

Kabel EinsStaffel 2024Folge 41vom 28.11.2024
46 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

TV-Koch Alex Wahi – bekannt aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen – und seine Verlobte Pernilla wollen auf Mallorca ein Restaurant eröffnen. Das Problem: Innen ist es eine Großbaustelle, und auf die Handwerker vor Ort ist kein Verlass. Der Umbau wird zur emotionalen Achterbahnfahrt und zur finanziellen Gradwanderung. Die Eröffnung rückt in immer weitere Ferne. Zerplatzt der Traum vom Restaurant am Meer? Das K1 Magazin hat Alex und Pernilla ein halbes Jahr begleitet.

