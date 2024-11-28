Traum oder Alptraum? TV-Koch Alex Wahi wandert nach Mallorca ausJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 41: Traum oder Alptraum? TV-Koch Alex Wahi wandert nach Mallorca aus
Folge vom 28.11.2024
TV-Koch Alex Wahi – bekannt aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen – und seine Verlobte Pernilla wollen auf Mallorca ein Restaurant eröffnen. Das Problem: Innen ist es eine Großbaustelle, und auf die Handwerker vor Ort ist kein Verlass. Der Umbau wird zur emotionalen Achterbahnfahrt und zur finanziellen Gradwanderung. Die Eröffnung rückt in immer weitere Ferne. Zerplatzt der Traum vom Restaurant am Meer? Das K1 Magazin hat Alex und Pernilla ein halbes Jahr begleitet.
