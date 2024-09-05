Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Greenhorn zum Cowboy: Lasso-Werfen, Line Dance und Hobby Horsing

Kabel Eins
Staffel 2024
Folge 32
vom 05.09.2024
46 Min.
Folge vom 05.09.2024
Ab 12

Einmal Cowboy oder Cowgirl sein! Das geht auch hier in Deutschland. Beim Ranch Roping lernen Anfänger die Grundlagen des Lasso-Werfens, Line Dancer schwingen in Cowboystiefeln das Tanzbein, und wer sich wie Ross und Reiter im wilden Westen fühlen möchte, für den gibt es einen besonders skurrilen Sport: Reiten auf einem Steckenpferd! Das K1 Magazin hat drei Reporter losgeschickt, um diese außergewöhnlichen Western-Hobbys zu testen.

