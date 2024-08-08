Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten für den UrlaubJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 28: Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten für den Urlaub
46 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12
Das K1 Magazin testet drei ungewöhnliche Übernachtungsangebote: ein Zelt, das zwischen Bäumen schwebt, eine Hotelsuite auf einem Baukran in 45 Metern Höhe und eine durchsichtige Kunststoffkugel in freier Natur. Wie gut schläft es sich in diesen abenteuerlichen Betten? Und was hält Kabel Eins-Journalist und Urlaubs-Experte Peter Giesel von diesen Übernachtungsmöglichkeiten?
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins