K1 Magazin

Bunt, voll und verrückt: Außergewöhnliche Geschichten aus Indien

Kabel EinsStaffel 2024Folge 30vom 22.08.2024
Bunt, voll und verrückt: Außergewöhnliche Geschichten aus Indien

48 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Rund 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Es ist ein Land voller Extreme: Extrem voll, extrem bunt und manchmal ziemlich verrückt! Und voller Geschichten, die es so nur hier gibt. Wie kocht man 400 Kilogramm Reis in einem gigantischen Kessel? Wie lebt es sich in einer Familie mit 133 Personen? Und warum trägt ein Inder den größten Turban der Welt? Kabel Eins-Journalist Peter Giesel nimmt Sie mit auf eine Reise zu den außergewöhnlichen Geschichten aus dem Land der Farben und Gewürze.

