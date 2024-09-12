Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Burger-Bratwurst bis Schwarzwälder Kirsch: Überzeugen verrückte Würste?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 33vom 12.09.2024
45 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Wenn die Deutschen grillen, landet meistens Bratwurst auf dem Rost. Dabei sind Nürnberger, Krakauer und Thüringer am beliebtesten. Doch wie wäre es mit was Neuem – eine Burger-Bratwurst mit Essiggurken und Käse oder im Schwarzwälder-Kirsch-Stil mit Schokolade? K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen besucht eine kreative Metzgermeisterin in Lampertheim, die sich verrückte Rezepturen ausdenkt. Können sie eingefleischte Bratwurst-Fans überzeugen?

