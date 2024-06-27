Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?
45 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12
Flamenco steht für Leidenschaft, Herzblut und Hingabe. Der Tanz ist ausdrucksstark und für Andalusien so bedeutend, dass er zum Immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Er ist in Granada sogar ein Schulfach. Traditionell wird er von mindestens drei Personen aufgeführt: Tänzerin, Sänger und Gitarrist. Kabel Eins-Journalist Peter Giesel macht sich auf die Suche der besten Flamenco-Shows in Granada und stößt auf mache Aufführung, die nicht wirklich ihr Geld wert ist.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins