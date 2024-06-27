Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 22vom 27.06.2024
Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?

Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 22: Flamenco in Granada: Hohe Kunst oder Touristenabzocke?

45 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12

Flamenco steht für Leidenschaft, Herzblut und Hingabe. Der Tanz ist ausdrucksstark und für Andalusien so bedeutend, dass er zum Immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Er ist in Granada sogar ein Schulfach. Traditionell wird er von mindestens drei Personen aufgeführt: Tänzerin, Sänger und Gitarrist. Kabel Eins-Journalist Peter Giesel macht sich auf die Suche der besten Flamenco-Shows in Granada und stößt auf mache Aufführung, die nicht wirklich ihr Geld wert ist.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen