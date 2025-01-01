K11 - Die neuen Fälle
Folge 22: Stille Musik
23 Min.Ab 12
Ein autistischer Junge verschwindet vor der Schule. Alles deutet auf eine Entführung hin. Eine Spure führt die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler in einen Wald. Doch dort finden sie nicht den Jungen, sondern eine verweste Leiche. Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen der toten Frau und dem vermissten Kind?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen