Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Liebe und Last auf dem Land

SAT.1Staffel 4Folge 29vom 19.09.2025
Liebe und Last auf dem Land

Liebe und Last auf dem LandJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 29: Liebe und Last auf dem Land

22 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Zu einem mysteriösen Fall auf dem Land holt sich Kommissarin Lisa Bachmeier Unterstützung bei Daniela Stamm. Eine thailändische Imbissbesitzerin ist spurlos verschwunden. Blutspuren und geschnitzte Püppchen im Kuhstall deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Für die Mutter der Entführten ist jedoch schnell klar: Geister haben etwas mit dem Unglück zu tun. Alles nur Aberglaube?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen