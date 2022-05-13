Dreimal schwarzer KaterJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 43: Dreimal schwarzer Kater
22 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Freitag, der 13.! Kommissar Philipp Stehler rechnet förmlich damit, an diesem Tag vom Unglück verfolgt zu werden. Und tatsächlich wird er zusammen mit seiner Kollegin Daniela Stamm zu einem mysteriösen Todesfall gerufen: Ein junger Schornsteinfeger fiel bei einem Einsatz durch einen Kamin und verunglückte tödlich. Es gilt nun, zwischen Aberglaube, Skrupellosigkeit und schicksalhaften Begegnungen die Wahrheit herauszufinden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen