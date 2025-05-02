Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 4Folge 49vom 02.05.2025
Folge 49: Boxen für Anfänger

22 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter ermitteln verdeckt im Boxer-Milieu. Drei junge Boxer sind unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden. Als Kommissar Ritter ein Boxkampf gewinnt, rutscht er ab in eine Welt, die er sicher nicht kennenlernen wollte ...

