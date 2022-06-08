Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Blindes Vertrauen

SAT.1Staffel 4Folge 51vom 08.06.2022
Blindes Vertrauen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 51: Blindes Vertrauen

22 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12

Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter versuchen vergeblich, eine Einbruchsserie zu stoppen. Mit Hilfe einer blinden Zeugin soll nun der Durchbruch gelingen, denn die Frau kann einen der Einbrecher angeblich anhand seines Geruchs identifizieren. Doch die Lösung des Falles gestaltet sich nicht ganz so einfach wie erhofft.

