Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Tödliche Energien

SAT.1Staffel 4Folge 57vom 07.06.2022
Tödliche Energien

Tödliche EnergienJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 57: Tödliche Energien

22 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12

Friedlich zwischen brennenden Kerzen finden Daniela Stamm und Robert Ritter eine erdrosselte Frau an einer Bushaltestelle vor. Bei der Toten handelt es sich um die Freundin des Dorfwirtes, dessen Exfrau an der gleichen Stelle bei einer Explosion ums Leben kam. Ein Zufall? Nun liegt es an den Kommissaren zwischen Dorftratsch, Visionen und Geheimnissen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen