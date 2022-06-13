Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

In Teufels Küche

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 13.06.2022
In Teufels Küche

In Teufels KücheJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 60: In Teufels Küche

22 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Ein 5-Sterne-Menü mit Menschenfleisch - so lautet der schlimme Verdacht, dem die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter nachgehen. Ein Restaurantkritiker wurde entführt und ein anonymer Hinweis führt die Ermittler an den vermeintlichen Tatort. Dort finden sie jede Menge Fleischpakete ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen