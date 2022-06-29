Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Schwierige Geburt

SAT.1Staffel 4Folge 62vom 29.06.2022
Schwierige Geburt

Schwierige GeburtJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 62: Schwierige Geburt

22 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12

Der Überfall auf ein Juweliergeschäft hat sich für den Täter gelohnt: Diamanten im Wert von 300.000 Euro wurden erbeutet! Ein vorbestrafter Cafébesitzer mit seiner schwangeren Frau geraten ins Visier der Kommissare. Doch als Philipp Stehler dem Verdacht mit seiner Kollegin Charlotte Fuchs nachgeht, kämpft er plötzlich selbst ums Überleben und mit einsetzenden Geburtswehen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen