K11 - Die neuen Fälle
Folge 63: Auferstanden
22 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Eine halbnackte, bewusstlose Frau wird im Wald gefunden. Man vermutet ein Sexualverbrechen. Doch es stellt sich heraus, die Teilnehmerin einer Single-Reise wurde vergiftet. Sie schwebt in Lebensgefahr und die Kommissare Phillipp Stehler und Charlotte Fuchs ermitteln unter Zeitdruck. Denn der Täter scheint sein Werk unbedingt vollenden zu wollen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen