Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Das dritte Bild

SAT.1Staffel 4Folge 71vom 14.11.2025
Das dritte Bild

Das dritte BildJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 71: Das dritte Bild

22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Ein Toter, der einen ausgestopften Fuchs umklammert, liegt in einem Lager mit Antiquitäten. Offenbar wurde hier eingebrochen, doch es scheint nichts zu fehlen. Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter finden am Tatort nur eine aufgebrochene Kommode und eine verschlüsselte Nachricht. Warum musste der Mann sterben und was bedeutet der Fuchs?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen